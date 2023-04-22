Гурикова Ульяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гурикова Ульяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гурикова Александра Павловна

Отец ребёнка: Гуриков Павел Никитич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гуриков Федор Павлович

Отец ребёнка: Гуриков Павел Никитич

Рождение ребёнка
1911

Сын: Гуриков Иван Павлович

Отец ребёнка: Гуриков Павел Никитич

Рождение ребёнка
12.03.1914

Сын: Гуриков Алексей Павлович

Отец ребёнка: Гуриков Павел Никитич

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