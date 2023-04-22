Гурикова Ульяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гурикова Александра Павловна
Отец ребёнка: Гуриков Павел Никитич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гуриков Павел Никитич
Рождение ребёнка
1911
Отец ребёнка: Гуриков Павел Никитич
Рождение ребёнка
12.03.1914
Отец ребёнка: Гуриков Павел Никитич