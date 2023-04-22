Гурикова - Якимова Вера Серафимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1927
Дата смерти2008
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец: Якимов Серафим Егорович
Мать: Якимова Анна Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гуриков Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Гуриков Алексей Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гурикова- Кузнецова Галина Алексеевна
Отец ребёнка: Гуриков Алексей Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гурикова Надежда Алексеевна
Отец ребёнка: Гуриков Алексей Павлович
Рождение ребёнка
27.06.1953
Дочь: Киприна - Гурикова Нина Алексеевна
Отец ребёнка: Гуриков Алексей Павлович
Смерть
2008