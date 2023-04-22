Гурикова - Якимова Вера Серафимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гурикова - Якимова Вера Серафимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

2008

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Якимов Серафим Егорович

Мать: Якимова Анна Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гуриков Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Гуриков Алексей Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гурикова- Кузнецова Галина Алексеевна

Отец ребёнка: Гуриков Алексей Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гурикова Надежда Алексеевна

Отец ребёнка: Гуриков Алексей Павлович

Рождение ребёнка
27.06.1953

Дочь: Киприна - Гурикова Нина Алексеевна

Отец ребёнка: Гуриков Алексей Павлович

Смерть
2008

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