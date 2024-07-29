Кислов Андрей Матвеев
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Матвей Иванов
Мать: Елена Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кислова Анисия Иванова
Рождение ребёнка
1837
Мать ребёнка: Кислова Анисия Иванова
Рождение ребёнка
1838
Мать ребёнка: Кислова Анисия Иванова
Рождение ребёнка
01.07.1840
Дочь: Кислова Марфа Андреева
Мать ребёнка: Кислова Анисия Иванова
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Кислова Анисия Иванова
Рождение ребёнка
1848
Сын: Кислов Пётр Андреев
Мать ребёнка: Кислова Анисия Иванова
Смерть
Неизвестно