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Кислов Андрей Матвеев

Место рождения

Тургенево, Домодедово, Московская область

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Матвей Иванов

Мать: Елена Иванова

Тургенево, Домодедово, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кислова Анисия Иванова

Рождение ребёнка
1837

Сын: Кислов Михаил Андреев

Мать ребёнка: Кислова Анисия Иванова

Тургенево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Кислов Матвей Андреев

Мать ребёнка: Кислова Анисия Иванова

Тургенево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
01.07.1840

Дочь: Кислова Марфа Андреева

Мать ребёнка: Кислова Анисия Иванова

Тургенево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Кислов Максим Андреев

Мать ребёнка: Кислова Анисия Иванова

Тургенево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Кислов Пётр Андреев

Мать ребёнка: Кислова Анисия Иванова

Тургенево, Домодедово, Московская область
Смерть
Неизвестно

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