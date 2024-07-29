Кислова Анисия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Кислов Андрей Матвеев
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Кислов Андрей Матвеев
Рождение ребёнка
01.07.1840
Дочь: Кислова Марфа Андреева
Отец ребёнка: Кислов Андрей Матвеев
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Кислов Андрей Матвеев
Рождение ребёнка
1848
Сын: Кислов Пётр Андреев
Отец ребёнка: Кислов Андрей Матвеев
Смерть
Неизвестно