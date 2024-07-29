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Кислова Анисия Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кислов Андрей Матвеев

Рождение ребёнка
1837

Сын: Кислов Михаил Андреев

Отец ребёнка: Кислов Андрей Матвеев

Тургенево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Кислов Матвей Андреев

Отец ребёнка: Кислов Андрей Матвеев

Тургенево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
01.07.1840

Дочь: Кислова Марфа Андреева

Отец ребёнка: Кислов Андрей Матвеев

Тургенево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Кислов Максим Андреев

Отец ребёнка: Кислов Андрей Матвеев

Тургенево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Кислов Пётр Андреев

Отец ребёнка: Кислов Андрей Матвеев

Тургенево, Домодедово, Московская область
Смерть
Неизвестно

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