Чуйков Егор Матвеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830
Отец: Чуйков Матвей Трифонов
Мать: Прасковья Александрова
Бракосочетание
09.02.1848 ст.
Жена: Чуйкова Мавра Стефановна
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Чуйкова Хиония Егоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1859
Сын: Чуйков Ефим Егорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
12.09.1864 ст.
Дочь: Чуйкова Вера Егоровна
Мать ребёнка: Чуйкова Мавра Стефановна
Рождение ребёнка
17.03.1871 ст.
Дочь: Чуйкова Матрона Егоровна
Мать ребёнка: Чуйкова Мавра Стефановна
Смерть
Неизвестно