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Чуйков Егор Матвеевич

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Место рождения

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: Чуйков Матвей Трифонов

Мать: Прасковья Александрова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
09.02.1848 ст.

Жена: Чуйкова Мавра Стефановна

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Чуйкова Хиония Егоровна

Мать ребёнка: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1859

Сын: Чуйков Ефим Егорович

Мать ребёнка: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
12.09.1864 ст.

Дочь: Чуйкова Вера Егоровна

Мать ребёнка: Чуйкова Мавра Стефановна

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
17.03.1871 ст.

Дочь: Чуйкова Матрона Егоровна

Мать ребёнка: Чуйкова Мавра Стефановна

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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