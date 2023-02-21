Чуйков Матвей Трифонов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1796
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796
Отец: Трифон Васильев
Мать: Федосья Петрова
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Чуйков Егор Матвеев
Мать ребёнка: Прасковья Александрова
Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Александрова
Смерть
Неизвестно