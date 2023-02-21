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Чуйков Матвей Трифонов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1761 г.р.

Мать

Около 1762 г.р.

Жена

Около 1797 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796

Отец: Трифон Васильев

Мать: Федосья Петрова

Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Чуйков Егор Матвеев

Мать ребёнка: Прасковья Александрова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Александрова

Смерть
Неизвестно
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