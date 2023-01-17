Чуйкова Мавра Стефановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.02.1848 ст.
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: Алимова Стефанида Георгиевна
Отец ребёнка: Чуйков Егор Матвеевич
Рождение ребёнка
12.09.1864 ст.
Дочь: Чуйкова Вера Егоровна
Отец ребёнка: Чуйков Егор Матвеевич
Рождение ребёнка
04.11.1868 ст.
Отец ребёнка: Чуйков Егор Матвеевич
Рождение ребёнка
17.03.1871 ст.
Дочь: Чуйкова Матрона Егоровна
Отец ребёнка: Чуйков Егор Матвеевич
Смерть
Неизвестно