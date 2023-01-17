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Чуйкова Мавра Стефановна

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Место рождения

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
09.02.1848 ст.

Муж: Чуйков Егор Матвеевич

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: Алимова Стефанида Георгиевна

Отец ребёнка: Чуйков Егор Матвеевич

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
12.09.1864 ст.

Дочь: Чуйкова Вера Егоровна

Отец ребёнка: Чуйков Егор Матвеевич

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
04.11.1868 ст.

Сын: Чуйков Фёдор Егорович

Отец ребёнка: Чуйков Егор Матвеевич

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
17.03.1871 ст.

Дочь: Чуйкова Матрона Егоровна

Отец ребёнка: Чуйков Егор Матвеевич

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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