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Елизавета Афонасьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1715

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1710 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарасъ Петровъ

Рождение ребёнка
1732

Сын: Семенъ

Отец ребёнка: Тарасъ Петровъ

Ходары, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Ненила

Отец ребёнка: Тарасъ Петровъ

Ходары, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Бренкина Дарья

Отец ребёнка: Тарасъ Петровъ

Ходары, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1761

Дочь: вдова Агафья

Отец ребёнка: Тарасъ Петровъ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан

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