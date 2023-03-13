Елизавета Афонасьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1715
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тарасъ Петровъ
Рождение ребёнка
1732
Сын: Семенъ
Отец ребёнка: Тарасъ Петровъ
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Ненила
Отец ребёнка: Тарасъ Петровъ
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Бренкина Дарья
Отец ребёнка: Тарасъ Петровъ
Рождение ребёнка
1761
Дочь: вдова Агафья
Отец ребёнка: Тарасъ Петровъ
Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан