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Тарасъ Петровъ

Место рождения

Ходары, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

1710

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1715 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710

Отец: не указан

Мать: не указана

Ходары, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елизавета Афонасьева

Рождение ребёнка
1732

Сын: Семенъ

Мать ребёнка: Елизавета Афонасьева

Ходары, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Ненила

Мать ребёнка: Елизавета Афонасьева

Ходары, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Бренкина Дарья

Мать ребёнка: Елизавета Афонасьева

Ходары, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1761

Дочь: вдова Агафья

Мать ребёнка: Елизавета Афонасьева

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан

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