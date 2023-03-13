Тарасъ Петровъ
Место рождения
Дата рождения1710
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елизавета Афонасьева
Рождение ребёнка
1732
Сын: Семенъ
Мать ребёнка: Елизавета Афонасьева
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Ненила
Мать ребёнка: Елизавета Афонасьева
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Бренкина Дарья
Мать ребёнка: Елизавета Афонасьева
Рождение ребёнка
1761
Дочь: вдова Агафья
Мать ребёнка: Елизавета Афонасьева
Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан