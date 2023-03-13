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Бренкина Дарья

Место рождения

Ходары, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

1750

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Тарасъ Петровъ

Мать: Елизавета Афонасьева

Ходары, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бренкинъ Никита

Рождение ребёнка
1776

Сын: Бренкинъ Михей

Отец ребёнка: Бренкинъ Никита

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1778

Сын: Бренкинъ Александръ

Отец ребёнка: Бренкинъ Никита

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Бренкина Акулина

Отец ребёнка: Бренкинъ Никита

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1783

Дочь: (Бренкина) Устинья

Отец ребёнка: Бренкинъ Никита

Архангельское, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1790

Дочь: (Бренкина) Марина

Отец ребёнка: Бренкинъ Никита

Архангельское, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан

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