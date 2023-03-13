Бренкина Дарья
Место рождения
Дата рождения1750
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: Тарасъ Петровъ
Мать: Елизавета Афонасьева
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бренкинъ Никита
Рождение ребёнка
1776
Сын: Бренкинъ Михей
Отец ребёнка: Бренкинъ Никита
Рождение ребёнка
1778
Сын: Бренкинъ Александръ
Отец ребёнка: Бренкинъ Никита
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Бренкина Акулина
Отец ребёнка: Бренкинъ Никита
Рождение ребёнка
1783
Дочь: (Бренкина) Устинья
Отец ребёнка: Бренкинъ Никита
Рождение ребёнка
1790
Дочь: (Бренкина) Марина
Отец ребёнка: Бренкинъ Никита