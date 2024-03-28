Панкова Параскева Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Панков Яков Кириллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Панков Яков Кириллович
Рождение ребёнка
1834
Сын: Панков Аксентий Яковлевич
Отец ребёнка: Панков Яков Кириллович
Рождение ребёнка
1863
Отец ребёнка: Панков Михаил Степанович
Бракосочетание
04.03.1863 ст.
Смерть
Неизвестно