Панкова Параскева Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панкова Параскева Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панков Степан Яковлевич

Отец ребёнка: Панков Яков Кириллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панков Федор Яковлевич

Отец ребёнка: Панков Яков Кириллович

Рождение ребёнка
1834

Сын: Панков Аксентий Яковлевич

Отец ребёнка: Панков Яков Кириллович

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1863

Сын: Панков Андрей Михайлов

Отец ребёнка: Панков Михаил Степанович

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
04.03.1863 ст.

Муж: Панков Яков Кириллович

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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