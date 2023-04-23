Панков Федор Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Панкова Евгения Ефимовна
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Панкова Анна Федоровна
Мать ребёнка: Панкова Евгения Ефимовна
Рождение ребёнка
1864 ст.
Дочь: Панкова Параскева Федоровна
Мать ребёнка: Панкова Евгения Ефимовна
Рождение ребёнка
1867 ст.
Мать ребёнка: Панкова Евгения Ефимовна
Рождение ребёнка
29.06.1871
Мать ребёнка: Панкова Евгения Ефимовна
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Панкова Мавра Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно