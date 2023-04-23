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Панков Федор Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Панков Яков Кириллович

Мать: Панкова Параскева Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панкова Евгения Ефимовна

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Панкова Анна Федоровна

Мать ребёнка: Панкова Евгения Ефимовна

Рождение ребёнка
1864 ст.

Дочь: Панкова Параскева Федоровна

Мать ребёнка: Панкова Евгения Ефимовна

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1867 ст.

Сын: Панков Сергей Федорович

Мать ребёнка: Панкова Евгения Ефимовна

Рождение ребёнка
29.06.1871

Сын: Панков Андрей Федорович

Мать ребёнка: Панкова Евгения Ефимовна

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Панкова Мавра Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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