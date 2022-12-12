Кадочникова (Кадочникова) Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКадочникова (Кадочникова) Пелагея

Кадочникова (Кадочникова) Пелагея

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

С 02.04.1834 по 07.01.1947

Пол

Женский

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1821

Сын: Кадочников Андрей Ефимович

Отец ребёнка: Кадочников Ефим Никитович

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Авдотья Ефимовна

Отец ребёнка: Кадочников Ефим Никитович

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Булатова Марфа Ефимовна

Отец ребёнка: Кадочников Ефим Никитович

Рождение ребёнка
1831

Сын: Кадочников Илья Ефимович

Отец ребёнка: Кадочников Ефим Никитович

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Решина Крестинья Ефимовна

Отец ребёнка: Кадочников Ефим Никитович

Рождение ребёнка
1838

Сын: Кадочников Петр Ефимович

Отец ребёнка: Кадочников Ефим Никитович

Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кадочников Ефим Никитович

Смерть
С 02.04.1834 по 07.01.1947
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close