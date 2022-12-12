Кадочникова (Кадочникова) Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смертиС 02.04.1834 по 07.01.1947
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1821
Сын: Кадочников Андрей Ефимович
Отец ребёнка: Кадочников Ефим Никитович
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Авдотья Ефимовна
Отец ребёнка: Кадочников Ефим Никитович
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Булатова Марфа Ефимовна
Отец ребёнка: Кадочников Ефим Никитович
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Кадочников Ефим Никитович
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Решина Крестинья Ефимовна
Отец ребёнка: Кадочников Ефим Никитович
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Кадочников Ефим Никитович
Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
С 02.04.1834 по 07.01.1947