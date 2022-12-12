Кадочников Петр Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кадочников Петр Ефимович

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Место рождения

Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Кадочников Ефим Никитович

Мать: Кадочникова Пелагея

Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1849

Сын: Кадочников Иван Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1860

Сын: Кадочников Максим

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1877

Сын: Кадочников Петр

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1877

Сын: Кадочников Иван Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кадочников Яков

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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