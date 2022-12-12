Кадочников Петр Ефимович
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Кадочников Ефим Никитович
Мать: Кадочникова Пелагея
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1860
Сын: Кадочников Максим
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1877
Сын: Кадочников Петр
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1877
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кадочников Яков
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно