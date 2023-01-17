Кадочников Андрей Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кадочников Андрей Ефимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

1849

Пол

Мужской

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Кадочников Ефим Никитович

Мать: Кадочникова Пелагея

Рождение ребёнка
1846

Сын: Кадочников Стефан

Мать ребёнка: Кадочникова Ксения

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кадочникова Ксения

Смерть
1849
Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
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