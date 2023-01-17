Кадочников Андрей Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смерти1849
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Кадочников Ефим Никитович
Мать: Кадочникова Пелагея
Рождение ребёнка
1846
Сын: Кадочников Стефан
Мать ребёнка: Кадочникова Ксения
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кадочникова Ксения
Смерть
1849
Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан