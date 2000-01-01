Кислицына (?) Ирина Карповна
Место рожденияд. Морозовская
Дата рождения1770
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Морозовская
Истобенский тягловый стан
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Устина Ивановна
Отец ребёнка: Кислицын Иван Антонович
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
01.02.1788 ст.
Отец ребёнка: Кислицын Иван Антонович
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
1788г. (ДР) МК Камешницкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 1024 починок Малыгинский
Рождение ребёнка
1792
Отец ребёнка: Кислицын Иван Антонович
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Кислицын Иван Антонович
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1800
Отец ребёнка: Кислицын Иван Антонович
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Наталия Ивановна
Отец ребёнка: Кислицын Иван Антонович
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Бракосочетание
Неизвестно
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Место жительства
Неизвестно
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Смерть
После 1795