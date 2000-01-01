Кислицына (?) Ирина Карповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКислицына (?) Ирина Карповна

Кислицына (?) Ирина Карповна

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Место рождения

д. Морозовская

Дата рождения

1770

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Морозовская
Истобенский тягловый стан
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Устина Ивановна

Отец ребёнка: Кислицын Иван Антонович

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
01.02.1788 ст.

Сын: Кислицын Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Кислицын Иван Антонович

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
1788г. (ДР) МК Камешницкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 1024 починок Малыгинский
Рождение ребёнка
1792

Сын: Кислицын Сергей Иванович

Отец ребёнка: Кислицын Иван Антонович

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Кислицын Иван Антонович

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1800

Сын: Кислицын Аника Иванович

Отец ребёнка: Кислицын Иван Антонович

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Наталия Ивановна

Отец ребёнка: Кислицын Иван Антонович

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кислицын Иван Антонович

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Место жительства
Неизвестно
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Смерть
После 1795
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