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Кислицын Фёдор Иванович

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Место рождения

Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

01.02.1788 ст.

Дата смерти

01.12.1821

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1788 ст.

Отец: Кислицын Иван Антонович

Мать: Кислицына Ирина Карповна

Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
1788г. (ДР) МК Камешницкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 1024 починок Малыгинский
Крещение
03.02.1788 ст.
1788г. (ДР) МК Камешницкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 1024
Рождение ребёнка
1813

Сын: Кислицын Андрей Фёдорович

Мать ребёнка: Кислицына Ирина

Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Кислицын Филимон Фёдорович

Мать ребёнка: Кислицына Ирина

Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Марина Фёдоровна

Мать ребёнка: Кислицына Ирина

Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кислицына Ирина

Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
01.12.1821
Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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