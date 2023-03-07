Кислицын Фёдор Иванович
Место рождения
Дата рождения01.02.1788 ст.
Дата смерти01.12.1821
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1788 ст.
Отец: Кислицын Иван Антонович
Мать: Кислицына Ирина Карповна
1788г. (ДР) МК Камешницкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 1024 починок Малыгинский
Крещение
03.02.1788 ст.
1788г. (ДР) МК Камешницкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 1024
Рождение ребёнка
1813
Сын: Кислицын Андрей Фёдорович
Мать ребёнка: Кислицына Ирина
Рождение ребёнка
1817
Сын: Кислицын Филимон Фёдорович
Мать ребёнка: Кислицына Ирина
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Марина Фёдоровна
Мать ребёнка: Кислицына Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кислицына Ирина
Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.12.1821