Кислицын Андрей Фёдорович
Место рожденияд. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Дата рождения1813
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Кислицын Фёдор Иванович
Мать: Кислицына Ирина
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1839
Мать ребёнка: Кислицына Матрона Семёнова
Бракосочетание
Неизвестно
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Место жительства
Неизвестно
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Смерть
После 1858