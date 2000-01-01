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Кислицын Андрей Фёдорович

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Место рождения

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)

Дата рождения

1813

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Кислицын Фёдор Иванович

Мать: Кислицына Ирина

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1839

Сын: Кислицын Иван Андреевич

Мать ребёнка: Кислицына Матрона Семёнова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кислицына Матрона Семёнова

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Место жительства
Неизвестно
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Смерть
После 1858
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