Татьяна Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Семеновна

Место рождения

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1754

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Семен

Мать: не указана

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степан Андреевич

Рождение ребёнка
04.07.1775

Дочь: Марфа Степановна

Отец ребёнка: Степан Андреевич

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.08.1778

Дочь: Евдокия Степановна

Отец ребёнка: Степан Андреевич

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.01.1781

Сын: Тимофей Степанович

Отец ребёнка: Степан Андреевич

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.04.1785

Сын: Семен Степанович

Отец ребёнка: Степан Андреевич

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.01.1788

Сын: Григорий Степанович

Отец ребёнка: Степан Андреевич

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.05.1791

Дочь: Ирина Степановна

Отец ребёнка: Степан Андреевич

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Андрей Степанович

Отец ребёнка: Степан Андреевич

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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