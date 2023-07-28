Татьяна Семеновна
Место рождения
Дата рождения1754
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степан Андреевич
Рождение ребёнка
04.07.1775
Дочь: Марфа Степановна
Отец ребёнка: Степан Андреевич
Рождение ребёнка
04.08.1778
Дочь: Евдокия Степановна
Отец ребёнка: Степан Андреевич
Рождение ребёнка
22.01.1781
Сын: Тимофей Степанович
Отец ребёнка: Степан Андреевич
Рождение ребёнка
27.04.1785
Сын: Семен Степанович
Отец ребёнка: Степан Андреевич
Рождение ребёнка
25.01.1788
Сын: Григорий Степанович
Отец ребёнка: Степан Андреевич
Рождение ребёнка
05.05.1791
Дочь: Ирина Степановна
Отец ребёнка: Степан Андреевич
Рождение ребёнка
1795
Сын: Андрей Степанович
Отец ребёнка: Степан Андреевич
Смерть
Неизвестно