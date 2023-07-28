Тимофей Степанович
Место рождения
Дата рождения22.01.1781
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1781
Отец: Степан Андреевич
Мать: Татьяна Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Федоровна
Рождение ребёнка
1819
Сын: Павел Тимофеевич
Мать ребёнка: Прасковья Федоровна
Рождение ребёнка
02.07.1821
Дочь: Марфа Тимофеевна
Мать ребёнка: Прасковья Федоровна
Рождение ребёнка
25.05.1824
Сын: Никита Тимофеевич
Мать ребёнка: Прасковья Федоровна
Рождение ребёнка
28.07.1825
Сын: Прохор Тимофеевич
Мать ребёнка: Прасковья Федоровна
Рождение ребёнка
17.07.1827
Дочь: Марина Тимофеевна
Мать ребёнка: Прасковья Федоровна
Рождение ребёнка
01.09.1830
Сын: Семен Тимофеевич
Мать ребёнка: Прасковья Федоровна
Смерть
Неизвестно