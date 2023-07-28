Тимофей Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофей Степанович

Место рождения

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

22.01.1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1781

Отец: Степан Андреевич

Мать: Татьяна Семеновна

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Федоровна

Рождение ребёнка
1819

Сын: Павел Тимофеевич

Мать ребёнка: Прасковья Федоровна

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.07.1821

Дочь: Марфа Тимофеевна

Мать ребёнка: Прасковья Федоровна

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.05.1824

Сын: Никита Тимофеевич

Мать ребёнка: Прасковья Федоровна

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.07.1825

Сын: Прохор Тимофеевич

Мать ребёнка: Прасковья Федоровна

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.07.1827

Дочь: Марина Тимофеевна

Мать ребёнка: Прасковья Федоровна

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.09.1830

Сын: Семен Тимофеевич

Мать ребёнка: Прасковья Федоровна

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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