Бордашевская Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бордашевская Валентина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бордашевский Сергей Евгеньевич

Отец ребёнка: Бордашевский Евгений Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бордашевский Евгений Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бордашевский Алексей Евгеньевич

Отец ребёнка: Бордашевский Евгений Николаевич

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