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Бордашевский Сергей Евгеньевич
Бордашевский Сергей Евгеньевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Бордашевский Евгений Николаевич
1940 г.р.
Мать
Бордашевская Валентина
Дети
Не указаны
Добавил:
КА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Бордашевский Евгений Николаевич
Мать:
Бордашевская Валентина
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