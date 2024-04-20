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Мольков Иван Васильевич

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Место рождения

Васильково, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Мольков Василий Павлович

Мать: Молькова (Баранова) Прасковия Константиновна

Васильково, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
22.01.1922

Жена: Молькова (Метлина) Фелисада Степановна

Васильково, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
02.11.1922

Сын: Мольков Александр Иванович

Мать ребёнка: Молькова (Метлина) Фелисада Степановна

Васильково, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1927

Сын: Мольков Николай Иванович

Мать ребёнка: Молькова (Метлина) Фелисада Степановна

Васильково, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
11.08.1930

Дочь: Печаткина (Молькова) Галина Ивановна

Мать ребёнка: Молькова (Метлина) Фелисада Степановна

Васильково, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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