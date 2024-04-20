Мольков Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Бракосочетание
22.01.1922
Рождение ребёнка
02.11.1922
Сын: Мольков Александр Иванович
Мать ребёнка: Молькова (Метлина) Фелисада Степановна
Рождение ребёнка
1927
Мать ребёнка: Молькова (Метлина) Фелисада Степановна
Рождение ребёнка
11.08.1930
Дочь: Печаткина (Молькова) Галина Ивановна
Мать ребёнка: Молькова (Метлина) Фелисада Степановна
Смерть
Неизвестно