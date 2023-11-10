Молькова (Метлина) Фелисада Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Молькова (Метлина) Фелисада Степановна

Место рождения

Васильково, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

04.02.1901

Дата смерти

14.06.1973

Пол

Женский

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1901

Отец: Метлин Степан Александрович

Мать: Метлина Ульяна Михайловна

Васильково, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1927

Сын: Мольков Николай Иванович

Отец ребёнка: Мольков Иван Васильевич

Васильково, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
11.08.1930

Дочь: Печаткина Галина Ивановна

Отец ребёнка: Мольков Иван Васильевич

Васильково, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мольков Александр Иванович

Отец ребёнка: Мольков Иван Васильевич

Васильково, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мольков Иван Васильевич

Смерть
14.06.1973
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