Молькова (Метлина) Фелисада Степановна
Место рождения
Дата рождения04.02.1901
Дата смерти14.06.1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1901
Рождение ребёнка
1927
Отец ребёнка: Мольков Иван Васильевич
Рождение ребёнка
11.08.1930
Дочь: Печаткина Галина Ивановна
Отец ребёнка: Мольков Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мольков Александр Иванович
Отец ребёнка: Мольков Иван Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.06.1973