Молькова (Баранова) Прасковия Константиновна
Место рожденияКурдеево
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Курдеево
Приход церкви в селе Запрудье, Даниловский уезд
Бракосочетание
27.01.1891
Муж: не указан
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Мурыгина (Молькова) Аполлинария Васильевна
Отец ребёнка: Мольков Василий Павлович
Рождение ребёнка
13.08.1894
Дочь: Широкова (Молькова) Конкория Васильевна
Отец ребёнка: Мольков Василий Павлович
Рождение ребёнка
1898
Отец ребёнка: Мольков Василий Павлович
Рождение ребёнка
19.07.1900 ст.
Сын: Мольков Степан Васильевич
Отец ребёнка: Мольков Василий Павлович
Рождение ребёнка
12.01.1907 ст.
Дочь: Метлина (Молькова) Мария Васильевна
Отец ребёнка: Мольков Василий Павлович
Рождение ребёнка
22.10.1909 ст.
Дочь: Молькова Александра Васильевна
Отец ребёнка: Мольков Василий Павлович
Смерть
Неизвестно