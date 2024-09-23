Молькова (Баранова) Прасковия Константиновна 1867 — найти родственников по фамилии на Familio
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Молькова (Баранова) Прасковия Константиновна

Место рождения

Курдеево

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Баранов Константин Фирсович

Мать: Баранова Матрона Кирилловна

Курдеево
Приход церкви в селе Запрудье, Даниловский уезд
Бракосочетание
27.01.1891

Муж: не указан

Васильково, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Мурыгина (Молькова) Аполлинария Васильевна

Отец ребёнка: Мольков Василий Павлович

Васильково, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
13.08.1894

Дочь: Широкова (Молькова) Конкория Васильевна

Отец ребёнка: Мольков Василий Павлович

Васильково, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Мольков Иван Васильевич

Отец ребёнка: Мольков Василий Павлович

Васильково, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
19.07.1900 ст.

Сын: Мольков Степан Васильевич

Отец ребёнка: Мольков Василий Павлович

Васильково, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
12.01.1907 ст.

Дочь: Метлина (Молькова) Мария Васильевна

Отец ребёнка: Мольков Василий Павлович

Васильково, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
22.10.1909 ст.

Дочь: Молькова Александра Васильевна

Отец ребёнка: Мольков Василий Павлович

Васильково, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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