Козлова Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Козлова) Елена Васильевна
Отец ребёнка: Козлов Василий Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Козлов Василий? Спиридонович
Отец ребёнка: Козлов Василий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.02.1862
Отец ребёнка: Козлов Василий Петрович
Смерть
Неизвестно