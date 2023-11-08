Козлова Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Козлова) Елена Васильевна

Отец ребёнка: Козлов Василий Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козлов Василий? Спиридонович

Отец ребёнка: Козлов Василий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов Василий Петрович

Рождение ребёнка
10.02.1862

Сын: Козлов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Козлов Василий Петрович

Смерть
Неизвестно

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