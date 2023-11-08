Козлов Василий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смерти10.10.1909
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Козлов Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Козлова) Елена Васильевна
Мать ребёнка: Козлова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Козлов Василий? Спиридонович
Мать ребёнка: Козлова Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Козлова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
10.02.1862
Мать ребёнка: Козлова Анна Ивановна
Смерть
10.10.1909