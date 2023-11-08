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Козлов Василий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

10.10.1909

Пол

Мужской

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Козлов Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Козлова) Елена Васильевна

Мать ребёнка: Козлова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козлов Василий? Спиридонович

Мать ребёнка: Козлова Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
10.02.1862

Сын: Козлов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Козлова Анна Ивановна

Смерть
10.10.1909

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