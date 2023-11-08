Козлов Василий? Спиридонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Козлов Василий Петрович
Мать: Козлова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Козлов Андрей Васильевич?
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно