Козлов Василий? Спиридонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозлов Василий? Спиридонович

Козлов Василий? Спиридонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1837 г.р.

Мать

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Козлов Василий Петрович

Мать: Козлова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козлов Андрей Васильевич?

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.