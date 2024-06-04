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Солодовников Тихон Петрович

Место рождения

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1843

Дата смерти

17.11.1883

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843

Отец: Солодовников Петр Иванов

Мать: Солодовникова (Салдаева) Ксения Андреева

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Солодовников Герасим Тихонов

Мать ребёнка: Солодовникова (Карташова) Ирина Егорова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Солодовников Андрей Тихонов

Мать ребёнка: Солодовникова (Карташова) Ирина Егорова

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
16.11.1860

Жена: Солодовникова (Карташова) Ирина Егорова

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1864

Сын: Солодовников Андрей Тихонов

Мать ребёнка: Солодовникова (Карташова) Ирина Егорова

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1867

Сын: Солодовников Лев Тихонов

Мать ребёнка: Солодовникова (Карташова) Ирина Егорова

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Зубарева (Солодовникова) Марфа Тихоновна

Мать ребёнка: Солодовникова (Карташова) Ирина Егорова

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Салдаева (Солодовникова) Анна Тихоновна

Мать ребёнка: Солодовникова (Карташова) Ирина Егорова

Смерть
17.11.1883
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от поноса и рвоты

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