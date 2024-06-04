Солодовников Тихон Петрович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1843
Дата смерти17.11.1883
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Солодовников Герасим Тихонов
Мать ребёнка: Солодовникова (Карташова) Ирина Егорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Солодовников Андрей Тихонов
Мать ребёнка: Солодовникова (Карташова) Ирина Егорова
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
16.11.1860
Рождение ребёнка
Около 1864
Сын: Солодовников Андрей Тихонов
Мать ребёнка: Солодовникова (Карташова) Ирина Егорова
Рождение ребёнка
Около 1867
Мать ребёнка: Солодовникова (Карташова) Ирина Егорова
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Зубарева (Солодовникова) Марфа Тихоновна
Мать ребёнка: Солодовникова (Карташова) Ирина Егорова
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Салдаева (Солодовникова) Анна Тихоновна
Мать ребёнка: Солодовникова (Карташова) Ирина Егорова
Смерть
17.11.1883
Причина смерти: от поноса и рвоты