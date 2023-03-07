Солодовников Андрей Тихонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодовников Андрей Тихонов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Солодовников Тихон Петрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.03.1895 ст.

Сын: Солодовников Алексей Андреевич

Мать ребёнка: Солодовникова Мария Игнатьева

Рождение ребёнка
22.06.1897 ст.

Дочь: Анна Андреевна

Мать ребёнка: Солодовникова Мария Игнатьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солодовникова Мария Игнатьева

Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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