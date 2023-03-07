Солодовникова Мария Игнатьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.03.1895 ст.
Сын: Солодовников Алексей Андреевич
Отец ребёнка: Солодовников Андрей Тихонов
Рождение ребёнка
22.06.1897 ст.
Дочь: Анна Андреевна
Отец ребёнка: Солодовников Андрей Тихонов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно