Солодовникова Мария Игнатьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодовникова Мария Игнатьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.03.1895 ст.

Сын: Солодовников Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Солодовников Андрей Тихонов

Рождение ребёнка
22.06.1897 ст.

Дочь: Анна Андреевна

Отец ребёнка: Солодовников Андрей Тихонов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солодовников Андрей Тихонов

Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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