Зубарева (Солодовникова) Марфа Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Солодовников Тихон Петрович
Мать: не указана
Бракосочетание
10.10.1888 ст.
Рождение ребёнка
19.02.1891 ст.
Отец ребёнка: Зубарев Петр Матвеевич
Рождение ребёнка
04.08.1895 ст.
Дочь: Надежда Петровна
Отец ребёнка: Зубарев Петр Матвеевич
Бракосочетание
12.07.1899 ст.
Муж: Кочетков Петр Луппов
Рождение ребёнка
01.05.1900 ст.
Сын: Кочетков Николай Петрович
Отец ребёнка: Кочетков Петр Луппов
Рождение ребёнка
23.03.1902 ст.
Отец ребёнка: Кочетков Петр Луппов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно