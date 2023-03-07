Зубарева (Солодовникова) Марфа Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубарева (Солодовникова) Марфа Тихоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Солодовников Тихон Петрович

Мать: не указана

Бракосочетание
10.10.1888 ст.

Муж: Зубарев Петр Матвеевич

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.02.1891 ст.

Сын: Зубарев Василий Петрович

Отец ребёнка: Зубарев Петр Матвеевич

Рождение ребёнка
04.08.1895 ст.

Дочь: Надежда Петровна

Отец ребёнка: Зубарев Петр Матвеевич

Бракосочетание
12.07.1899 ст.

Муж: Кочетков Петр Луппов

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.05.1900 ст.

Сын: Кочетков Николай Петрович

Отец ребёнка: Кочетков Петр Луппов

Рождение ребёнка
23.03.1902 ст.

Сын: Кочетков Петр Петрович

Отец ребёнка: Кочетков Петр Луппов

Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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