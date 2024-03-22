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Князев Яков Алексеевич

Место рождения

Большое Карасёво, Коломенский, Московская область

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Алексей Григорьевич

Мать: Авдотья Корниловна

Большое Карасёво, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Князев Ефим Яковлевич

Мать ребёнка: Князева Елена Михайловна

Большое Карасёво, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Князева Феодосия Яковлевна

Мать ребёнка: Князева Елена Михайловна

Большое Карасёво, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Князева Ирина Яковлевна

Мать ребёнка: Князева Елена Михайловна

Большое Карасёво, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Князев Абросим Яковлевич

Мать ребёнка: Князева Елена Михайловна

Большое Карасёво, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Князева Лукерья Яковлевна

Мать ребёнка: Князева Елена Михайловна

Большое Карасёво, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Князева Елена Михайловна

Смерть
Неизвестно
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