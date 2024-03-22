Князев Яков Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Алексей Григорьевич
Мать: Авдотья Корниловна
Рождение ребёнка
1818
Мать ребёнка: Князева Елена Михайловна
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Князева Феодосия Яковлевна
Мать ребёнка: Князева Елена Михайловна
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Князева Ирина Яковлевна
Мать ребёнка: Князева Елена Михайловна
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Князева Елена Михайловна
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Князева Лукерья Яковлевна
Мать ребёнка: Князева Елена Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Князева Елена Михайловна
Смерть
Неизвестно