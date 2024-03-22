Князев Ефим Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смерти13.09.1888
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Князев Яков Алексеевич
Мать: Князева Елена Михайловна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Князев Иван Ефимович
Мать ребёнка: Князева Агафья Евстратовна
Рождение ребёнка
1852
Мать ребёнка: Князева Агафья Евстратовна
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: Князева Агафья Евстратовна
Рождение ребёнка
Около 1860
Мать ребёнка: Князева Агафья Евстратовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.09.1888
В документе написано - умер от престарелости