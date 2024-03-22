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Князев Ефим Яковлевич

Место рождения

Большое Карасёво, Коломенский, Московская область

Дата рождения

1818

Дата смерти

13.09.1888

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Князев Яков Алексеевич

Мать: Князева Елена Михайловна

Большое Карасёво, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Князев Иван Ефимович

Мать ребёнка: Князева Агафья Евстратовна

Большое Карасёво, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Князев Пимен Ефимович

Мать ребёнка: Князева Агафья Евстратовна

Большое Карасёво, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Князев Митрофан Ефимович

Мать ребёнка: Князева Агафья Евстратовна

Большое Карасёво, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Князев Фёдор Ефимович

Мать ребёнка: Князева Агафья Евстратовна

Большое Карасёво, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Князева Агафья Евстратовна

Смерть
13.09.1888
Большое Карасёво, Коломенский, Московская область
В документе написано - умер от престарелости
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