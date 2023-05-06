Князева Елена Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1818
Отец ребёнка: Князев Яков Алексеевич
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Князева Феодосия Яковлевна
Отец ребёнка: Князев Яков Алексеевич
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Князева Ирина Яковлевна
Отец ребёнка: Князев Яков Алексеевич
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Князев Яков Алексеевич
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Князева Лукерья Яковлевна
Отец ребёнка: Князев Яков Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно