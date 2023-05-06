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Князева Елена Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818

Сын: Князев Ефим Яковлевич

Отец ребёнка: Князев Яков Алексеевич

Большое Карасёво, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Князева Феодосия Яковлевна

Отец ребёнка: Князев Яков Алексеевич

Большое Карасёво, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Князева Ирина Яковлевна

Отец ребёнка: Князев Яков Алексеевич

Большое Карасёво, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Князев Абросим Яковлевич

Отец ребёнка: Князев Яков Алексеевич

Большое Карасёво, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Князева Лукерья Яковлевна

Отец ребёнка: Князев Яков Алексеевич

Большое Карасёво, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Князев Яков Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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