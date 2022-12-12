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Гагаринов Филип Онисимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

22.06.1845 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Гагаринов Онисим Ефимович

Мать: Гагаринова Агафия

Рождение ребёнка
1835

Сын: Гагаринов Егор Филиппович

Мать ребёнка: Гагаринова Матрена Данилова

Рождение ребёнка
1842

Сын: Гагаринов Матвей Филиппович

Мать ребёнка: Гагаринова Матрена Павлова

Рождение ребёнка
29.07.1845 ст.

Сын: Гагаринов Евсегней Филиппович

Мать ребёнка: Гагаринова Матрена Павлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гагаринова Матрена Павлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гагаринова Матрена Данилова

Место жительства
Неизвестно
Захара Подшивалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
22.06.1845 ст.
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