Гагаринов Филип Онисимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смерти22.06.1845 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Гагаринов Онисим Ефимович
Мать: Гагаринова Агафия
Рождение ребёнка
1835
Сын: Гагаринов Егор Филиппович
Мать ребёнка: Гагаринова Матрена Данилова
Рождение ребёнка
1842
Сын: Гагаринов Матвей Филиппович
Мать ребёнка: Гагаринова Матрена Павлова
Рождение ребёнка
29.07.1845 ст.
Сын: Гагаринов Евсегней Филиппович
Мать ребёнка: Гагаринова Матрена Павлова
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Захара Подшивалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
22.06.1845 ст.