Гагаринова Агафия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГагаринова Агафия

Гагаринова Агафия

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1811

Сын: Гагаринов Филип Онисимович

Отец ребёнка: Гагаринов Онисим Ефимович

Рождение ребёнка
1815

Сын: Гагаринов Михаил Онисимович

Отец ребёнка: Гагаринов Онисим Ефимович

Рождение ребёнка
1819

Сын: Гагаринов Никифор Онисимович

Отец ребёнка: Гагаринов Онисим Ефимович

Рождение ребёнка
1821

Сын: Гагаринов Венедикт Онисимович

Отец ребёнка: Гагаринов Онисим Ефимович

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Ирина Онисимовна

Отец ребёнка: Гагаринов Онисим Ефимович

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Ирина Онисимовна

Отец ребёнка: Гагаринов Онисим Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гагаринов Онисим Ефимович

Смерть
После 1816
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close