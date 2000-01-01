Гагаринова Агафия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1811
Сын: Гагаринов Филип Онисимович
Отец ребёнка: Гагаринов Онисим Ефимович
Рождение ребёнка
1815
Сын: Гагаринов Михаил Онисимович
Отец ребёнка: Гагаринов Онисим Ефимович
Рождение ребёнка
1819
Сын: Гагаринов Никифор Онисимович
Отец ребёнка: Гагаринов Онисим Ефимович
Рождение ребёнка
1821
Сын: Гагаринов Венедикт Онисимович
Отец ребёнка: Гагаринов Онисим Ефимович
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Ирина Онисимовна
Отец ребёнка: Гагаринов Онисим Ефимович
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Ирина Онисимовна
Отец ребёнка: Гагаринов Онисим Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1816