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Гагаринов Никифор Онисимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

После 1852

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Гагаринов Онисим Ефимович

Мать: Гагаринова Агафия

Бракосочетание
06.02.1845 ст.

Жена: Гагаринова Евдокия Венедиктовна

1845г. МК Лубягино (свальба) жених 24 года невеста 22 года из Кстининской волости дер. Дресвянской крест. Венедикта Платунова дочь поруч. по женеху Вятской округи Кстининской волости поч. Силы Стефано... Показать все
Рождение ребёнка
1845

Сын: Гагаринов Арефан Никифорович

Мать ребёнка: Гагаринова Евдокия Венедиктовна

Рождение ребёнка
1848

Сын: Гагаринов Фёдор Никифорович

Мать ребёнка: Гагаринова Евдокия Венедиктовна

Смерть
После 1852
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