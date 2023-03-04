Гагаринов Никифор Онисимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиПосле 1852
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Гагаринов Онисим Ефимович
Мать: Гагаринова Агафия
Бракосочетание
06.02.1845 ст.
1845г. МК Лубягино (свальба) жених 24 года невеста 22 года из Кстининской волости дер. Дресвянской крест. Венедикта Платунова дочь поруч. по женеху Вятской округи Кстининской волости поч. Силы Стефано... Показать все
Рождение ребёнка
1845
Сын: Гагаринов Арефан Никифорович
Мать ребёнка: Гагаринова Евдокия Венедиктовна
Рождение ребёнка
1848
Сын: Гагаринов Фёдор Никифорович
Мать ребёнка: Гагаринова Евдокия Венедиктовна
Смерть
После 1852