Гагаринова (Платунова) Евдокия Венедиктовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гагаринова (Платунова) Евдокия Венедиктовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.02.1845 ст.

Муж: Гагаринов Никифор Онисимович

1845г. МК Лубягино (свальба) жених 24 года невеста 22 года из Кстининской волости дер. Дресвянской крест. Венедикта Платунова дочь поруч. по женеху Вятской округи Кстининской волости поч. Силы Стефано... Показать все
Рождение ребёнка
1845

Сын: Гагаринов Арефан Никифорович

Отец ребёнка: Гагаринов Никифор Онисимович

Рождение ребёнка
1848

Сын: Гагаринов Фёдор Никифорович

Отец ребёнка: Гагаринов Никифор Онисимович

Смерть
После 1850
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