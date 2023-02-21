Гагаринова (Платунова) Евдокия Венедиктовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.02.1845 ст.
1845г. МК Лубягино (свальба) жених 24 года невеста 22 года из Кстининской волости дер. Дресвянской крест. Венедикта Платунова дочь поруч. по женеху Вятской округи Кстининской волости поч. Силы Стефано... Показать все
Рождение ребёнка
1845
Сын: Гагаринов Арефан Никифорович
Отец ребёнка: Гагаринов Никифор Онисимович
Рождение ребёнка
1848
Сын: Гагаринов Фёдор Никифорович
Отец ребёнка: Гагаринов Никифор Онисимович
Смерть
После 1850