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Гагаринов Михаил Онисимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Гагаринов Онисим Ефимович

Мать: Гагаринова Агафия

Бракосочетание
09.11.1836 ст.

Жена: Гагаринова Агрипина Якимова

1836г. МК Лубягино (свадьба) первый брак, невеста Орловской округи Великорецкого правления ? прихода дер. Козловской дочь крест. Якима Михайлова Захлестина? поручители по женеху Пасеговской волости кр... Показать все
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Малых Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Гагаринова Агрипина Якимова

Рождение ребёнка
02.12.1845 ст.

Сын: Гагаринов Левка Михайлович

Мать ребёнка: Гагаринова Агрипина Якимова

Рождение ребёнка
1847

Сын: Гагаринов Александр Михайлович

Мать ребёнка: Гагаринова Агрипина Якимова

Место жительства
Неизвестно
Захара Подшивалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858
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