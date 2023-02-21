Гагаринова Агрипина Якимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1836 ст.
1836г. МК Лубягино (свадьба) первый брак, невеста Орловской округи Великорецкого правления ? прихода дер. Козловской дочь крест. Якима Михайлова Захлестина? поручители по женеху Пасеговской волости кр... Показать все
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Малых Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Гагаринов Михаил Онисимович
Рождение ребёнка
02.12.1845 ст.
Сын: Гагаринов Левка Михайлович
Отец ребёнка: Гагаринов Михаил Онисимович
Рождение ребёнка
1847
Сын: Гагаринов Александр Михайлович
Отец ребёнка: Гагаринов Михаил Онисимович
Смерть
После 1858