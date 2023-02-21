Гагаринова Агрипина Якимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гагаринова Агрипина Якимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.11.1836 ст.

Муж: Гагаринов Михаил Онисимович

1836г. МК Лубягино (свадьба) первый брак, невеста Орловской округи Великорецкого правления ? прихода дер. Козловской дочь крест. Якима Михайлова Захлестина? поручители по женеху Пасеговской волости кр... Показать все
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Малых Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Гагаринов Михаил Онисимович

Рождение ребёнка
02.12.1845 ст.

Сын: Гагаринов Левка Михайлович

Отец ребёнка: Гагаринов Михаил Онисимович

Рождение ребёнка
1847

Сын: Гагаринов Александр Михайлович

Отец ребёнка: Гагаринов Михаил Онисимович

Смерть
После 1858
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