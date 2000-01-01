Гагаринова Матрена Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1842
Сын: Гагаринов Матвей Филиппович
Отец ребёнка: Гагаринов Филип Онисимович
Рождение ребёнка
29.07.1845 ст.
Сын: Гагаринов Евсегней Филиппович
Отец ребёнка: Гагаринов Филип Онисимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1850