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Гагаринова Матрена Павлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Сын: Гагаринов Матвей Филиппович

Отец ребёнка: Гагаринов Филип Онисимович

Рождение ребёнка
29.07.1845 ст.

Сын: Гагаринов Евсегней Филиппович

Отец ребёнка: Гагаринов Филип Онисимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гагаринов Филип Онисимович

Смерть
После 1850
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