Мигуля Лука Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти03.03.1942
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Лукинична
Мать ребёнка: Мигуля (Архипова) Мария Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смирнова (Мигуля) Тамара Лукинична
Мать ребёнка: Мигуля (Архипова) Мария Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Медведева (Мигуля) Люсьена Лукинична
Мать ребёнка: Мигуля (Архипова) Мария Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Погорелова (Мигуля) Таисия Лукинична
Мать ребёнка: Мигуля (Архипова) Мария Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Суплотова (Мигуля) Лидия Лукинична
Мать ребёнка: Мигуля (Архипова) Мария Ильинична
Рождение ребёнка
06.10.1929
Дочь: Косенко (Мигуля) Валентина Лукинична
Мать ребёнка: Мигуля (Архипова) Мария Ильинична
Смерть
03.03.1942