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Мигуля Лука Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

03.03.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Лукинична

Мать ребёнка: Мигуля (Архипова) Мария Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирнова (Мигуля) Тамара Лукинична

Мать ребёнка: Мигуля (Архипова) Мария Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Медведева (Мигуля) Люсьена Лукинична

Мать ребёнка: Мигуля (Архипова) Мария Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Погорелова (Мигуля) Таисия Лукинична

Мать ребёнка: Мигуля (Архипова) Мария Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Суплотова (Мигуля) Лидия Лукинична

Мать ребёнка: Мигуля (Архипова) Мария Ильинична

Рождение ребёнка
06.10.1929

Дочь: Косенко (Мигуля) Валентина Лукинична

Мать ребёнка: Мигуля (Архипова) Мария Ильинична

Смерть
03.03.1942

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