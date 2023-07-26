Мигуля (Архипова) Мария Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Лукинична
Отец ребёнка: Мигуля Лука Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смирнова (Мигуля) Тамара Лукинична
Отец ребёнка: Мигуля Лука Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Медведева (Мигуля) Люсьена Лукинична
Отец ребёнка: Мигуля Лука Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Погорелова (Мигуля) Таисия Лукинична
Отец ребёнка: Мигуля Лука Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Суплотова (Мигуля) Лидия Лукинична
Отец ребёнка: Мигуля Лука Андреевич
Рождение ребёнка
06.10.1929
Дочь: Косенко (Мигуля) Валентина Лукинична
Отец ребёнка: Мигуля Лука Андреевич
Смерть
Неизвестно