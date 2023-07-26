Мигуля (Архипова) Мария Ильинична Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Мигуля (Архипова) Мария Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Лукинична

Отец ребёнка: Мигуля Лука Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирнова (Мигуля) Тамара Лукинична

Отец ребёнка: Мигуля Лука Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Медведева (Мигуля) Люсьена Лукинична

Отец ребёнка: Мигуля Лука Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Погорелова (Мигуля) Таисия Лукинична

Отец ребёнка: Мигуля Лука Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Суплотова (Мигуля) Лидия Лукинична

Отец ребёнка: Мигуля Лука Андреевич

Рождение ребёнка
06.10.1929

Дочь: Косенко (Мигуля) Валентина Лукинична

Отец ребёнка: Мигуля Лука Андреевич

Смерть
Неизвестно

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