Юдалевич Вера (Двейра) Мейлеховна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1894
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.02.1883 ст.
Дочь: (Юдалевич) Ревекка Моисеевна
Отец ребёнка: Юдалевич Моисей Абрамович
ГАТО Томск - Государственный Архив Томской области | В связи с усилением интереса к изучению родословных, истории отдельных родов в Томском архиве проводилась (возможно, ещё не закончилась) научно-тех... Показать все
Рождение ребёнка
14.12.1884 ст.
Сын: Юдалевич Вениамин Моисеевич
Отец ребёнка: Юдалевич Моисей Абрамович
ГАТО Томск - Государственный Архив Томской области | В связи с усилением интереса к изучению родословных, истории отдельных родов в Томском архиве проводилась (возможно, ещё не закончилась) научно-тех... Показать все
Рождение ребёнка
07.06.1887 ст.
Сын: Юдалевич Соломон (Шлейме) Моисеевич
Отец ребёнка: Юдалевич Моисей Абрамович
ГАТО Томск - Государственный Архив Томской области | В связи с усилением интереса к изучению родословных, истории отдельных родов в Томском архиве проводилась (возможно, ещё не закончилась) научно-тех... Показать все
Рождение ребёнка
08.02.1889 ст.
Дочь: (Юдалевич) Рахиль Моисеевна
Отец ребёнка: Юдалевич Моисей Абрамович
Рождение ребёнка
10.03.1891 ст.
Дочь: (Юдалевич) Малка Моисеевна
Отец ребёнка: Юдалевич Моисей Абрамович
Смерть
До 1894