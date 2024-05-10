Юдалевич Вера (Двейра) Мейлеховна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Юдалевич Вера (Двейра) Мейлеховна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1894

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юдалевич Моисей Абрамович

Рождение ребёнка
20.02.1883 ст.

Дочь: (Юдалевич) Ревекка Моисеевна

Отец ребёнка: Юдалевич Моисей Абрамович

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
ГАТО Томск - Государственный Архив Томской области | В связи с усилением интереса к изучению родословных, истории отдельных родов в Томском архиве проводилась (возможно, ещё не закончилась) научно-тех... Показать все
Рождение ребёнка
14.12.1884 ст.

Сын: Юдалевич Вениамин Моисеевич

Отец ребёнка: Юдалевич Моисей Абрамович

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
ГАТО Томск - Государственный Архив Томской области | В связи с усилением интереса к изучению родословных, истории отдельных родов в Томском архиве проводилась (возможно, ещё не закончилась) научно-тех... Показать все
Рождение ребёнка
07.06.1887 ст.

Сын: Юдалевич Соломон (Шлейме) Моисеевич

Отец ребёнка: Юдалевич Моисей Абрамович

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
ГАТО Томск - Государственный Архив Томской области | В связи с усилением интереса к изучению родословных, истории отдельных родов в Томском архиве проводилась (возможно, ещё не закончилась) научно-тех... Показать все
Рождение ребёнка
08.02.1889 ст.

Дочь: (Юдалевич) Рахиль Моисеевна

Отец ребёнка: Юдалевич Моисей Абрамович

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
10.03.1891 ст.

Дочь: (Юдалевич) Малка Моисеевна

Отец ребёнка: Юдалевич Моисей Абрамович

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
До 1894

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