Юдалевич Соломон (Шлейме) Моисеевич 07.06.1887 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Юдалевич Соломон (Шлейме) Моисеевич

Место рождения

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

07.06.1887 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1887 ст.

Отец: Юдалевич Моисей Абрамович

Мать: Юдалевич Вера (Двейра) Мейлеховна

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
ГАТО Томск - Государственный Архив Томской области | В связи с усилением интереса к изучению родословных, истории отдельных родов в Томском архиве проводилась (возможно, ещё не закончилась) научно-тех... Показать все
Обрезание
14.06.1887 ст.
Мариинск, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
ГАТО Томск - Государственный Архив Томской области | В связи с усилением интереса к изучению родословных, истории отдельных родов в Томском архиве проводилась (возможно, ещё не закончилась) научно-тех... Показать все
Смерть
Неизвестно

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