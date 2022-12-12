Бузилова Параскева Феофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бузилова Параскева Феофановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1784

Сын: Бузилов Степан Алексеевич

Отец ребёнка: Бузилов Алексей

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1787

Сын: Бузилов Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Бузилов Алексей

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Соболева Матрона Алексеевна

Отец ребёнка: Бузилов Алексей

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1792

Сын: Бузилов Андрей Алексеевич

Отец ребёнка: Бузилов Алексей

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бузилов Алексей

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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