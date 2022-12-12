Бузилова Параскева Феофановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1784
Сын: Бузилов Степан Алексеевич
Отец ребёнка: Бузилов Алексей
Рождение ребёнка
1787
Отец ребёнка: Бузилов Алексей
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Соболева Матрона Алексеевна
Отец ребёнка: Бузилов Алексей
Рождение ребёнка
1792
Сын: Бузилов Андрей Алексеевич
Отец ребёнка: Бузилов Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бузилов Алексей
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно