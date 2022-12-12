Бузилов Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1804
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1784
Сын: Бузилов Степан Алексеевич
Мать ребёнка: Бузилова Параскева Феофановна
Рождение ребёнка
1787
Мать ребёнка: Бузилова Параскева Феофановна
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Соболева Матрона Алексеевна
Мать ребёнка: Бузилова Параскева Феофановна
Рождение ребёнка
1792
Сын: Бузилов Андрей Алексеевич
Мать ребёнка: Бузилова Параскева Феофановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1804