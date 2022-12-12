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Бузилов Алексей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1804

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1784

Сын: Бузилов Степан Алексеевич

Мать ребёнка: Бузилова Параскева Феофановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1787

Сын: Бузилов Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Бузилова Параскева Феофановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Соболева Матрона Алексеевна

Мать ребёнка: Бузилова Параскева Феофановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1792

Сын: Бузилов Андрей Алексеевич

Мать ребёнка: Бузилова Параскева Феофановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бузилова Параскева Феофановна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1804
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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