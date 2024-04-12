Беляева (Орехова) Екатерина Артамонова
Место рождения
Дата рождения17.11.1795
Дата смерти15.05.1853
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1795
Отец: Орехов Артамон Матвеев
Мать: Орехова Мария Петрова
Бракосочетание
07.01.1817
Рождение ребёнка
22.10.1818
Сын: Беляев Дмитрий Стефанович
Отец ребёнка: Беляев Стефан Иванович
Рождение ребёнка
31.10.1820
Дочь: Параскева Стефановна
Отец ребёнка: Беляев Стефан Иванович
Рождение ребёнка
29.12.1828
Дочь: Анисья Стефановна
Отец ребёнка: Беляев Стефан Иванович
Рождение ребёнка
29.03.1831
Дочь: Анна Стефановна
Отец ребёнка: Беляев Стефан Иванович
Рождение ребёнка
12.09.1833
Дочь: Вера Стефановна
Отец ребёнка: Беляев Стефан Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
15.05.1853
Причина смерти: водянкою