Беляева (Орехова) Екатерина Артамонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляева (Орехова) Екатерина Артамонова

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

17.11.1795

Дата смерти

15.05.1853

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1795

Отец: Орехов Артамон Матвеев

Мать: Орехова Мария Петрова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
07.01.1817

Муж: Беляев Стефан Иванович

Рождение ребёнка
22.10.1818

Сын: Беляев Дмитрий Стефанович

Отец ребёнка: Беляев Стефан Иванович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
31.10.1820

Дочь: Параскева Стефановна

Отец ребёнка: Беляев Стефан Иванович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
29.12.1828

Дочь: Анисья Стефановна

Отец ребёнка: Беляев Стефан Иванович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
29.03.1831

Дочь: Анна Стефановна

Отец ребёнка: Беляев Стефан Иванович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
12.09.1833

Дочь: Вера Стефановна

Отец ребёнка: Беляев Стефан Иванович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
15.05.1853
Ржев, город Ржев, Тверская область
Причина смерти: водянкою
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