Кручер (Кокотайло) Лидия Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кручер (Кокотайло) Лидия Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2021

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковалишин. (Кокотайло) Сергей Евгееньевич

Отец ребёнка: Кокотайло Евгений

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кокотайло (Бордюжа) Валентина Евгеньевна

Отец ребёнка: Кокотайло Евгений

Рождение ребёнка
30.11.1954

Дочь: (Шевцова (Кокотайло)) Галина Евгеньевна

Отец ребёнка: Кокотайло Евгений

Рождение ребёнка
05.02.1961

Дочь: (Озерная (Кокотайло)) Людмила Евгеньевна

Отец ребёнка: Кокотайло Евгений

Смерть
2021

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